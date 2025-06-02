СБУ: Затримано киянина, який готувався підірвати авто військових на замовлення РФ

Затримання (Фото: СБУ)

Правоохоронцям вдалося запобігти серії нових терактів у Києві та затримати місцевого безробітного, який готував підриви авто військових. Про це повідомила Служба безпеки України.

Зазначається, що на замовлення Росії фігурант збирався знищити три автомобілі українських захисників за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Він мав закласти вибухівку під машини, а російські спецслужбісти – дистанційно підірвати їх разом із військовими.

Правоохоронці з'ясували, що чоловіка завербували в одному з Telegram-каналів, де він шукав "легких грошей". Зазначається, що перед виконанням завдання чоловіка "протестували" на декількох підпалах, які він вчинив у столиці.

Після цього затриманий отримав від куратора інструкцію, як виготовити вибухівку, та завдання підірвати авто. Згодом він почав шукати локації "потрібних" транспортних засобів.

Чоловіка затримали в орендованій квартирі, в якій він жив задля конспірації. Як повідомили в СБУ, на момент затримання фігурант налаштовував віддалений доступ окупантів до двох телефонів з вибухівкою, через які вони планували здійснити підрив.

Ще один гаджет фігурант планував встановити біля місця спланованого теракту для фіксації злочину в режимі реального часу.

Чоловіку повідомили про підозру в підготовці до терористичного акту. Наразі він перебуває під вартою, йому може загрожувати до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Зазначається, що затриманий співпрацює зі слідством та дає викривальні покази щодо російських замовників.

Фото: СБУ