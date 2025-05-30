СБУ: В Херсоні затримано чотирьох мешканців, які працювали на росіян в окупації

Всі фігуранти перебувають під вартою та можуть опинитися за ґратами на строк до 15 років

Затриманий (Фото: СБУ)

У Херсоні затримали чотирьох мешканців, які співпрацювали з росіянами під час окупації правобережної частини Херсонської області. Про це повідомила Служба безпеки України.

Зазначається, що серед затриманих – головна спеціалістка одного з відділів Херсонської міськради. Жінка працювала приватним бухгалтером, але згодом добровільно вступила до місцевої окупаційної адміністрації Росії та очолила підрозділ так званого "управління праці та соцзахисту населення".

Правоохоронці встановили, що жінка передавала персональні дані місцевих жителів до окупаційних "виборчкомів" для проведення фейкового референдуму росіян. Після звільнення Херсона жінка "залягла на дно", а згодом знову влаштувалася до міськради, приховавши співпрацю з РФ.

Ще двоє фігурантів – місцеві жителі, які після захоплення обласного центру вступили до "адміністрації" окупаційних тюрем. Один із них став "черговим помічником" керівника створеного так званого "слідчого ізолятора". В його обов'язки входило охороняти тюремні камери, до яких ворог звозив учасників руху опору в регіоні.

Інший чоловік, як встановило слідство, добровільно погодився охороняти периметр окупаційної в’язниці, яку росіяни відкрили на базі захопленої виправної колонії.

Четверта затримана – мешканка Херсону, яка на початку повномасштабної війни приєдналася до окупаційного "МВС Росії" та стала "інспектором групи аналізу, планування та обліку Корабельного відділу". Вона наводила озброєні загони росіян на оселі українських патріотів, зазначили правоохоронці.

Усі фігуранти отримали підозри у колабораційній діяльності та перебувають під вартою без права внесення застави. Їм може загрожувати до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ