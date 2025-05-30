СБУ: В Херсоне задержаны четыре жителя, работавшие на россиян в оккупации

Все фигуранты находятся под стражей и могут оказаться за решеткой на срок до 15 лет

Задержанный (Фото: СБУ)

В Херсоне задержаны четыре жителя, которые сотрудничали с россиянами во время оккупации правобережной части Херсонской области. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Отмечается, что среди задержанных – главный специалист одного из отделов Херсонского горсовета. Женщина работала частным бухгалтером, но впоследствии добровольно вступила в местную оккупационную администрацию России и возглавила подразделение так называемого "управления труда и соцзащиты населения".

Правоохранители установили, что женщина передавала персональные данные местных жителей в оккупационные "избиркомы" для проведения фейкового референдума россиян. После освобождения Херсона женщина "залегла на дно", а впоследствии снова устроилась в горсовет, скрыв сотрудничество с РФ.

Еще два фигуранта – местные жители, которые после захвата областного центра вступили в "администрацию" оккупационных тюрем. Один из них стал "дежурным помощником" руководителя созданного так называемого "следственного изолятора". В его обязанности входило охранять тюремные камеры, в которые враг свозил участников движения сопротивления в регионе.

Другой мужчина, как установило следствие, добровольно согласился охранять периметр оккупационной тюрьмы, которую россияне открыли на базе захваченной исправительной колонии.

Четвертая задержанная – жительница Херсона, которая в начале полномасштабной войны присоединилась к оккупационному "МВД России" и стала "инспектором группы анализа, планирования и учета Корабельного отдела". Она наводила вооруженные отряды россиян на дома украинских патриотов, отметили правоохранители.

Все фигуранты получили подозрения в коллаборационной деятельности и содержатся под стражей без права внесения залога. Им может грозить до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Фото: СБУ