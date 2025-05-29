СБУ: В Днепре таксист корректировал удары России по городу, он задержан

Задержанный (Фото: СБУ)

В Днепре задержан 38-летний таксист, подозреваемый в корректировке российских ракетно-дроновых атак по городу. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Как установили правоохранители, мужчина был завербован Федеральной службой безопасности России (ФСБ). Его задачей было готовить координаты потенциальных целей оккупантов. Чтобы обнаружить нужные объекты, он объезжал город и его окрестности на собственном авто под видом такси.

По данным следствия, мужчина при перевозке клиентов фиксировал места с наибольшим сосредоточением авто и личного состава украинских войск. Также он пытался разведать боевые позиции противовоздушной обороны, чтобы враг мог обойти их во время атак.

Фигуранта задержали "на горячем", когда тот снимал периметр военного объекта на телефон. Кадры он планировал отправить своему "куратору ФСБ" через анонимный чат в мессенджере, но не успел.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в государственной измене. В настоящее время он находится под стражей, ему может грозить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.