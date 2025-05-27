СБУ: В Кировоградской области задержан "крот", планировавший присоединиться к оккупантам

Сотрудник СБУ (Фото: прессслужба СБУ)

Правоохранители задержали военнослужащего, который, по версии следствия, работал на Федеральную службу безопасности России и в дальнейшем планировал присоединиться к оккупационной армии. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Мужчину задержала военная контрразведка СБУ при содействии главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского. Задержанный – 32-летний водитель-электрик воинской части в Кировоградской области, корректировавший воздушные атаки России по центральному региону Украины.

По данным следствия, мужчина собирал координаты госпиталей Сил обороны и других медицинских учреждений, где проходили лечение украинские воины. Кроме этого, он "сливал" оккупантам маршруты движения подразделений его воинской части в направлении фронта, а также виды их вооружения.

После выполнения задач мужчина надеялся на "эвакуацию" во временно захваченную часть Донецкой области, где он планировал вступить в оккупационные группировки России и воевать против Украины.

Подозреваемый был задержан в тот момент, когда он проводил визуальную разведку вблизи военного объекта. У него изъяли телефон с доказательствами работы на врага.

В СБУ утверждают, что мужчина попал в поле зрения оккупантов как автор антиукраинских комментариев в Telegram-каналах. Во время вербовки российская спецслужба пообещала ему деньги, которые он так и не получил.

Военному объявили о подозрении в государственной измене. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

21 мая 2025 года сообщалось, что в Одесской области задержан 47-летний местный инженер, подозреваемый в попытке похитить секретную документацию по изготовлению комплектования для новой автотехники Сил обороны.

23 мая СБУ сообщила о задержании курсанта ведущего военного института, подозреваемого в подготовке ракетного удара России по объектам учебного заведения, где он проходил обучение.