СБУ: У Кіровоградській області затримали "крота", який планував приєднатися до окупаційної армії

Працівник СБУ (Фото: пресслужба СБУ)

Правоохоронці затримали військовослужбовця, який, за версією слідства, працював на Федеральну службу безпеки Росії й надалі планував приєднатися до окупаційної армії. Про це повідомила Служба безпеки України.

Чоловіка затримала військова контррозвідка СБУ за сприяння головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. Затриманий – 32-річний водій-електрик військової частини у Кіровоградській області, який коригував повітряні атаки Росії по центральному регіону України.

За даними слідства, чоловік збирав координати шпиталів Сил оборони та інших медичних установ, в яких проходили лікування українські воїни. Крім цього, він "зливав" окупантам маршрути руху підрозділів його військової частини у напрямку фронту, а також види їхнього озброєння.

Після виконання завдань чоловік сподівався на "евакуацію" до тимчасово захопленої частини Донецької області, де він планував вступити до окупаційних угруповань Росії та воювати проти України.

Підозрюваного затримали в той момент, коли він проводив візуальну дорозвідку поблизу військового об’єкта. У нього вилучили телефон із доказами роботи на ворога.

В СБУ стверджують, що чоловік потрапив у поле зору окупантів як автор антиукраїнських коментарів у Telegram-каналах. Під час вербування російська спецслужба пообіцяла йому гроші, яких він так і не отримав.

Військовому оголосили про підозру в державній зраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

21 травня 2025 року повідомлялося, що в Одеській області затримано 47-річного місцевого інженера, якого підозрюють у спробі викрасти секретну документацію з виготовлення комплектовання для новітньої автотехніки Сил оборони.

23 травня СБУ повідомила про затримання курсанта провідного військового інституту, якого підозрюють у підготовці ракетного удару Росії по об’єктах навчального закладу, де він проходив навчання.