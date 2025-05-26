СБУ заявила про викриття агентурної групи Росії, яка наводила ракети по семи регіонах України

Підозрювані (Фото: СБУ)

Українські правоохоронці викрили агентурну групу російських спецслужб, яка, за версією слідства, наводила ракети по семи регіонах. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

За даними правоохоронців, вони коригували удари росіян по східних, південних та західних областях України.

За результатами спецоперації одночасно затримано п’ятьох учасників ворожого осередку, які шпигували для Росії у Запоріжжі, Сумах, Миколаєві, а також у Хмельницькій, Київській, Харківській та Дніпропетровській областях. Наймолодшому з затриманих – 16 років, а найстаршому – 23.

За інформацією СБУ, до складу агентурної групи входив студент із Запоріжжя, його місцева знайома та її співмешканець. Також з ними "співпрацювали" двоє братів з Харківської області. Підозрювані знали один одного, але діяли порізно і мали одного куратора російських спецслужб.

Після дистанційно вербування вони отримали завдання підготувати координати для ударів по оборонних об’єктах України. Щоб виконати завдання, вони "подорожували" містами, де поруч із потенційними "цілями" паркували авто із ввімкненим відеореєстратором.

За допомогою цього пристрою вони протягом 8-12 годин фіксували можливу наявність на локації особового складу і техніки. Для конспірації підозрювані виходили з машини до найближчого кафе, яке використовували як "спостережний пункт" за ситуацією навколо. Час від часу вони поверталися до авто, щоб перевірити заряд акумуляторів відеореєстратора та змінити карту пам’яті для подальшого запису.

СБУ викрила російську агентуру і поетапно задокументувала кожного фігуранта. Підозрюваних затримали за місцями проживання.

Відомо, що російські спецслужби завербували всіх агентів через Telegram-канали, де вони шукали "легких грошей". Їм оголосили про підозру в державній зраді.

Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ