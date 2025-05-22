СБУ: Затримано шістьох паліїв Укрзалізниці й авто ЗСУ, наймолодшому 13 років – фото

Затриманий (Фото: СБУ)

У кількох регіонах України правоохоронці викрили ще шістьох осіб, яких підозрюють у підпалах авто Сил оборони й об’єктів Укрзалізниці. Наймолодшому з підозрюваних 13 років, повідомила Служба безпеки України.

Зазначається, що фігуранти були завербовані Федеральною службою безпеки РФ (ФСБ) коли шукали "легкого заробітку" в Телеграм-каналах. Спочатку вони погоджували з окупантами потенційні "цілі", а потім знищували їх.

Фото: СБУ

У Дніпропетровській області затримано двох неповнолітніх із міста Самар, які спалили декілька релейних шаф сигнальних установок, що регулюють рух поїздів.

Далі вони мали виявляти й підпалювати службові авто українських захисників. Але зробити цього не встигли, адже були затримані "по гарячих слідах" після підпалів на залізниці.

В Одеській області затримано трьох осіб: двох мешканців Одеси 17 і 18 років, а також 27-річного мешканця Чорноморська. Зазначається, що порізно вони знищили три релейні шафи Укрзалізниці та позашляховик ЗСУ, що проходив техобслуговування після виконання завдань на фронті.

У Чернігові затримано 24-річного зварювальника з місцевої СТО, який намагався спалити авто українського воїна. Як встановили правоохоронці, він хотів підпалити машину прямо на території СТО, інсценувавши, що це нібито зробили "сторонні особи", які пробралися на територію вночі.

Зазначається, що співробітники СБУ спрацювали на випередження й затримали чоловіка, коли той уже підготував суміш для підпалу.

Усім затриманим повідомили про підозри відповідно до вчинених порушень: щодо вчинення диверсії та перешкоджання законній діяльності ЗСУ. П'ятеро фігурантів перебувають під вартою, щодо 13-літнього підозрюваного наразі ще вирішується питання про притягнення до відповідальності.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ