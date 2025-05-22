СБУ: Задержаны шесть поджигателей Укрзализныци и авто ВСУ, младшему из них 13 лет – фото

Пятеро фигурантов находятся под стражей, в отношении 13-летнего еще решается вопрос

Задержанный (Фото: СБУ)

В нескольких регионах Украины правоохранители разоблачили еще шесть человек, подозреваемых в поджогах авто Сил обороны и объектов Укрзалізниці. Младшему из подозреваемых 13 лет, сообщила Служба безопасности Украины.

Отмечается, что фигуранты были завербованы Федеральной службой безопасности РФ (ФСБ), когда искали "легкий заработок" в Телеграм-каналах. Сначала они согласовывали с оккупантами потенциальные "цели", а затем уничтожали их.

Фото: СБУ

В Днепропетровской области задержаны двое несовершеннолетних из города Самар, которые сожгли несколько релейных шкафов сигнальных установок, регулирующих движение поездов.

Далее они должны были выявлять и поджигать служебные автомобили украинских защитников. Но сделать этого не успели, ведь были задержаны "по горячим следам" после поджогов на железной дороге.

В Одесской области задержаны три человека: двое жителей Одессы 17 и 18 лет, а также 27-летний житель Черноморска. Отмечается, что порознь они уничтожили три релейных шкафа Укрзалізниці и внедорожник ВСУ, который проходил техобслуживание после выполнения заданий на фронте.

В Чернигове задержан 24-летний сварщик местной СТО, который пытался сжечь авто украинского воина. Как установили правоохранители, он хотел поджечь машину прямо на территории СТО, инсценировав, что это якобы сделали "посторонние лица", пробравшиеся на территорию ночью.

Отмечается, что сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали мужчину, когда тот уже подготовил смесь для поджога.

Всем задержанным сообщили о подозрениях в соответствии с совершенными нарушениями: о совершении диверсии и препятствии законной деятельности ВСУ. Пятеро фигурантов находятся под стражей, по поводу 13-летнего подозреваемого еще решается вопрос о привлечении к ответственности.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ