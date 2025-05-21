СБУ: Задержан "крот", который устроился на оборонный завод для кражи новых разработок ВСУ

Подозреваемый также корректировал вражеские удары в Одесской области, отмечают правоохранители

Задержанный мужчина (Фото: СБУ)

В Одесской области задержан 47-летний местный инженер, подозреваемый в попытке похитить секретную документацию по изготовлению комплектующих для новейшей автотехники Сил обороны. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, для этого мужчина устроился на местный завод, выполняющий оборонные заказы.

До этого времени СБУ уже документировала каждый шаг фигуранта, поскольку разоблачила его еще на этапе вербовки российской спецслужбой.

Как установило расследование, с первого дня пребывания на территории предприятия мужчина пытался получить доступ к чертежам и технологическим схемам по производству запчастей к колесным машинам.

Доказательства (Фото: СБУ)

По данным правоохранителей, для этого он прикрывался своими профессиональными обязанностями инженера, а также пытался как можно скорее "втереться" в доверие к коллегам, непосредственно вовлеченным в производственный процесс.

СБУ отмечает, что мужчина выполнял также функцию корректировщика.

В частности, чтобы помочь рашистам "обойти" систему противовоздушной обороны Одесской области, он объезжал регион и пытался выявить боевые позиции ПВО и радиолокационные станции.

Контрразведка СБУ задержала мужчину. Следователи сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Задержанный находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.