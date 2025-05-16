СБУ: Задержан "крот" в рядах ВСУ в Курской области: был "живым маяком" и ушел в СЗЧ

Задержанный (Фото: СБУ)

В Харькове задержан военнослужащий, подозреваемый в наведении ударов по позициям подразделения, в котором он проходил службу. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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Как установили правоохранители, "вражеским приспешником" оказался 31-летний водитель штурмового полка Вооруженных Сил Украины, выполнявший боевые задания в Курской области.

СБУ утверждает, что по заданию российского куратора мужчина сделал для ФСБ удаленный доступ к своему телефону, чтобы российские оккупанты могли отслеживать его геолокацию в режиме онлайн.

Таким образом агрессор пытался использовать военного как "живой маяк" для наведения ударов по Силам обороны.

Перед обстрелом военные РФ посылали ему сообщения, чтобы он срочно вышел из зоны огневого поражения.

Впоследствии, по данным правоохранителей, фигурант самовольно покинул воинскую часть и выехал в Харьков, где ожидал дальнейших инструкций куратора из ФСБ, в частности, план "эвакуации" в РФ.

Мужчину задержали в его жилище в Харькове, ему объявлено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Фигурант находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Также СБУ подчеркнула, что на опережение провела комплексные меры по обеспечению безопасности локаций Сил обороны.