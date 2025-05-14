СБУ: Задержан уроженец Молдовы, который помогал РФ прорваться в Днепропетровскую область

Задержанному может грозить пожизненное, пока он под стражей

Задержанный (Фото: СБУ)

Правоохранители разоблачили 52-летнего уроженца республики Молдова, подозреваемого в помощи россиянам прорываться к админгранице Днепропетровской области. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Донецкая областная прокуратура.

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Отмечается, что мужчина жил во фронтовом поселке Удачное в Покровском районе Донецкой области. В феврале 2025 года его завербовали представители Федеральной службы безопасности (ФСБ) через родственницу-россиянку, сотрудничающую с оккупантами.

Следствием установлено, что по заданию куратора мужчина обходил местность возле передовой, чтобы выявить боевые позиции минометных и артиллерийских подразделений Сил обороны. Он также пытался выявить и передать локации бронетехники и складов с боеприпасами военных.

Кроме этого, по данным правоохранителей, подозреваемый неоднократно пытался "втереться" в доверие украинских защитников, чтобы "втемную" выспрашивать у них нужные сведения.

По данным следствия, собранную информацию россияне планировали использовать для прорыва украинской обороны и выхода на админграницу Днепропетровской области. "Агента" обещали эвакуировать в Россию после выполнения вражеских задач, а в случае захвата населенного пункта обещали должность в "администрации".

СБУ задержала мужчину в городе Каменское Днепропетровской области и сообщила о подозрении в государственной измене. В настоящее время задержанный находится под стражей, ему может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.