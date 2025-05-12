СБУ: Задержана работница столовой Славянска, которая шпионила за военными – фото

РФ использовала полученную от женщины информацию для наведения ударов по Силам обороны

Задержанная (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины задержала жительницу города Славянск Донецкой области, подозреваемую в сотрудничестве с российской военной разведкой и корректировке воздушных атак РФ по Силам обороны в прифронтовых районах Донецкой области. Об этом сообщает СБУ и Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 48-летняя женщина собирала информацию для врага с апреля 2023-го по ноябрь 2024 года. В это время она работала в одном из заведений питания Славянска, которое посещали военные.

Задержанная скрыто фиксировала воинов ВСУ и их авто на камеру телефона, когда шла на работу. Для конспирации она делала вид, что в этот момент общается по видеочату.

Свои видеоотчеты женщина направляла в российскую военную разведку через сотрудницу Смоленского госпиталя Министерства обороны РФ в Telegram. Личность "связной" уже установлена Службой безопасности.

Россиянка завербовала жительницу Славянска на одном из пророссийских Telegram-каналов, где та оставляла антиукраинские комментарии.

Среди информации, которую задержанная передавала куратору, были данные о расположении и перемещении личного состава и техники Вооруженных Сил Украины, которые дислоцируются на территории Славянска и Краматорска Донецкой области.

В дальнейшем враг использовал эти данные для наведения ударов.

В ходе обысков у женщины изъяты два мобильных телефона с доказательствами работы на военную разведку РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Подозреваемая находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.