СБУ: В Ровно задержаны юноши, которые пытались взорвать полицейских – фото

Задержанные (Фото: Ровенская областная прокуратура)

В Ровно Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали двух 18-летних парней, подозреваемых в попытке взорвать наряд полиции возле Ровно по заказу России. Об этом сообщили СБУ и Офис генпрокурора.

Отмечается, что в полицию поступило анонимное сообщение о якобы найденном теле человека в заброшенном здании за городом с признаками насильственной смерти. Когда на место прибыл наряд полиции, произошел взрыв, однако никто не пострадал.

Правоохранители "по горячим следам" задержали двух местных жителей, которые, по данным следствия, выполняли заказы российской спецслужбы. Отмечается, что в полицию звонила их сообщница.

По данным следствия, юноши искали "быстрый заработок" в одном из Telegram-каналов, где получили инструкцию по сбору взрывчатки и координаты расположения ее компонентов. Отмечается, что задержанные собрали два самодельных взрывных устройства, снарядив их боевыми гранатами, гайками и телефонами для дистанционного подрыва.

Оба устройства были установлены в заброшенном здании. Чтобы отследить момент прибытия полицейских, фигуранты установили датчики движения и видеокамеры с удаленным доступом для, предварительно, "российских спецслужбистов".

После подрыва юноши поехали по домам и надеялись "залечь на дно" и получить обещанный криптовалютный перевод в размере $2000, но были задержаны. Во время обследования места теракта было обнаружено второе взрывное устройство, которое не сработало.

Фото: СБУ

Обоим фигурантам сообщили о подозрении в террористическом акте. В настоящее время они находятся под стражей, им может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.