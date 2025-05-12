СБУ: У Рівному затримано юнаків, які намагалися підірвати працівників поліції – фото

Затримані (Фото: Рівненська обласна прокуратура)

У Рівному Служба безпеки України та Нацполіція затримали двох 18-річних хлопців, яких підозрюють у спробі підірвати наряд поліції біля Рівного на замовлення Росії. Про це повідомили СБУ та Офіс генпрокурора.

Зазначається, що до поліції надійшло анонімне повідомлення про нібито знайдене тіло людини у покинутій будівлі за містом з ознаками насильницької смерті. Коли на місце прибув наряд поліції, то стався вибух, однак ніхто не постраждав.

Правоохоронці "по гарячих слідах" затримали двох місцевих жителів, які, за даними слідства, виконували замовлення російської спецслужби. Зазначається, що до поліції телефонувала їхня спільниця.

За даними слідства, юнаки шукали "швидкий заробіток" в одному з Telegram-каналів, де отримали інструкцію зі збору вибухівки та координати розташування її складників. Зазначається, що затримані зібрали два саморобних вибухові пристрої, спорядивши їх бойовими гранатами, гайками й телефонами для дистанційного підриву.

Обидва пристрої були встановлені в покинутій будівлі. А щоб відстежити момент прибуття поліціянтів, фігуранти встановили датчики руху та відеокамери з віддаленим доступом для, попередньо, "російських спецслужбістів".

Після підриву хлопці поїхали додому та сподівалися "залягти на дно" й отримати обіцяний криптовалютний переказ у розмірі $2000, але були затримані. Під час обстеження місця теракту було виявлено другий вибуховий пристрій, що не спрацював.

Фото: СБУ

Обом фігурантам повідомили про підозру в терористичному акті. Наразі вони перебувають під вартою, їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.