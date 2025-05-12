СБУ: Затримано працівницю їдальні Слов'янська, яка шпигувала за військовими – фото
Служба безпеки України затримала мешканку міста Слов'янськ Донецької області, яку підозрюють у співпраці з російською воєнною розвідкою та коригуванні повітряних атак РФ по Силах оборони у прифронтових районах Донеччини. Про це повідомляє СБУ та Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, 48-річна жінка збирала інформацію для ворога з квітня 2023 року до листопада 2024 року. У цей час вона працювала в одному з закладів харчування Слов'янська, який відвідували військові.
Затримана приховано фіксувала воїнів ЗСУ та їхні авто на камеру телефону, коли йшла на роботу. Для конспірації вона вдавала, що в цей момент спілкується по відеочату.
Свої відеозвіти жінка надсилала до російської військової розвідки через співробітницю Смоленського шпиталю Міністерства оборони РФ у Telegram. Особу "зв'язкової" вже встановлено Службою безпеки.
Росіянка завербувала мешканку Слов'янська на одному з проросійських Telegram-каналів, де та залишала антиукраїнські коментарі.
Серед інформації, яку затримана передавала кураторці, були дані про розташування та переміщення особового складу і техніки Збройних Сил України, що дислокуються на території Слов’янська та Краматорська Донецької області.
Надалі ворог використовував ці дані для наведення ударів.
Під час обшуків у жінки вилучено два мобільні телефони з доказами роботи на воєнну розвідку РФ.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру в державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).
Підозрювана перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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