СБУ заявила о задержании агента РФ, готовившего удары по электросетям Ровенской АЭС
Служба безопасности Украины сообщила о задержании бывшего работника Ровенской атомной электростанции. Его подозревают в сотрудничестве с военной разведкой РФ и подготовке воздушной атаки по электросетям АЭС, питающим Киев и область.
По данным следствия, задержанный должен был навести российские дроны-камикадзе на высоковольтные линии электропередач, соединяющие АЭС с энергообъектами Киевской области.
Чтобы скорректировать удар, он пытался установить GPS-трекер на одну из опор магистральных ЛЭП. Предварительно мужчина разведал локации подразделений украинских войск, охраняющих местную АЭС, чтобы не наткнуться на патруль.
Контрразведка СБУ задержала фигуранта дела в момент активации треккингового модуля.
На месте происшествия изъят мобильный телефон, который он использовал для контактов с российской военной разведкой (ГРУ).
Как установило следствие, задержанный был работником АЭС, но уволился еще до начала полномасштабного вторжения.
Весной 2025 гола ему в мессенджер написал представитель ГРУ из Подмосковья и предложил сотрудничество за деньги.
После вербовки подозреваемый получил от российской спецслужбы подробную инструкцию по выполнению диверсии на Ровенской АЭС.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в диверсии, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины).
Подозреваемый находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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