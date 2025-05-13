СБУ заявила о задержании агента РФ, готовившего удары по электросетям Ровенской АЭС

Деятельность подозреваемого должна была привести к обесточиванию Киева и области

Задержанный в Ровенской области (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины сообщила о задержании бывшего работника Ровенской атомной электростанции. Его подозревают в сотрудничестве с военной разведкой РФ и подготовке воздушной атаки по электросетям АЭС, питающим Киев и область.

По данным следствия, задержанный должен был навести российские дроны-камикадзе на высоковольтные линии электропередач, соединяющие АЭС с энергообъектами Киевской области.

Чтобы скорректировать удар, он пытался установить GPS-трекер на одну из опор магистральных ЛЭП. Предварительно мужчина разведал локации подразделений украинских войск, охраняющих местную АЭС, чтобы не наткнуться на патруль.

Контрразведка СБУ задержала фигуранта дела в момент активации треккингового модуля.

На месте происшествия изъят мобильный телефон, который он использовал для контактов с российской военной разведкой (ГРУ).

Как установило следствие, задержанный был работником АЭС, но уволился еще до начала полномасштабного вторжения.

Весной 2025 гола ему в мессенджер написал представитель ГРУ из Подмосковья и предложил сотрудничество за деньги.

После вербовки подозреваемый получил от российской спецслужбы подробную инструкцию по выполнению диверсии на Ровенской АЭС.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в диверсии, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины).

Подозреваемый находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.