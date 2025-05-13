СБУ заявила про затримання агента РФ, який готував удари по електромережах Рівненської АЕС

Затриманий на Рівненщині (Фото: СБУ)

Служба безпеки України повідомила про затримання колишнього працівника Рівненської атомної електростанції. Його підозрюють у співпраці з воєнною розвідкою РФ і підготовці повітряної атаки по електромережах АЕС, що живлять Київ та область.

За даними слідства, затриманий мав навести російські дрони-камікадзе на високовольтні лінії електропередач, що зʼєднують АЕС з енергооб’єктами Київщини.

Щоб скоригувати удар, він намагався встановити GPS-трекер на одну з опор магістральних ЛЕП. Попередньо чоловік розвідав локації підрозділів українських військ, які охороняють місцеву АЕС, щоб не натрапити на патруль.

Контррозвідка СБУ затримала фігуранта справи в момент активації трекінгового модуля.

На місці події у нього вилучено мобільний телефон, який він використовував для контактів із російською воєнною розвідкою (ГРУ).

Як встановило слідство, затриманий був працівником АЕС, але звільнився ще до початку повномасштабного вторгнення.

Навесні 2025 року йому у месенджер написав представник ГРУ з Підмосков’я і запропонував співпрацю за гроші.

Після вербування підозрюваний отримав від російської спецслужби детальну інструкцію для виконання диверсії на Рівненській АЕС.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України).

Підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.