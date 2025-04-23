Залізничник, що "зливав" маршрути ешелонів ЗСУ, отримав 15 років в'язниці

Помічник машиніста шпигував за ешелонами Сил оборони у Харківській та Сумській областях

Засуджений (Фото: Офіс генерального прокурора)

До 15 років позбавлення волі засуджено 42-річного помічника машиніста, який передавав ворогу дані про пересування техніки Сил оборони. Про це повідомляють Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора.

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Працівник локомотивного депо регіональної філії Укрзалізниці збирав дані про вид і кількість української військової техніки, а також маршрути її переміщення.

Як встановила СБУ, що вела досудове слідство, засуджений фіксував напрямки руху вантажних поїздів українських військ прямо із кабіни свого локомотива і потім повідомляв про це у чатбот російської воєнної розвідки (ГРУ).

У такий спосіб окупанти намагалися встановити логістичні шляхи постачання зброї та боєприпасів Сил оборони на передову.

Також засуджений обходив місцевість та намагався виявити локації оборонних фортифікаційних споруд на території Харківського регіону.

Крім того, слідством встановлено, що залізничник залишав антиукраїнські коментарі у Telegram та заперечував збройну агресію РФ.

Контррозвідка СБУ затримала чоловіка влітку 2024 року на Сумщині під час підготовки чергового звіту російським спецслужбам. До суду він перебував під вартою, а під час судового розгляду повністю визнав свою вину.

На підставі зібраних доказів колегія суддів визнала фігуранта справи винним у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України) та запереченні збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 ККУ).

Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.