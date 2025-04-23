Железнодорожник, "сливавший" маршруты эшелонов ВСУ, получил 15 лет тюрьмы
Осужденный (Фото: Офис генерального прокурора)

К 15 годам лишения свободы приговорен 42-летний помощник машиниста, который передавал врагу данные о передвижении техники Сил обороны. Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора.

Работник локомотивного депо регионального филиала Укрзалізниці собирал данные о виде и количестве украинской военной техники, а также маршрутах ее перемещения.

Как установила СБУ, которая вела досудебное следствие, осужденный фиксировал направления движения грузовых поездов украинских войск прямо из кабины своего локомотива и затем сообщал об этом в чат-бот российской военной разведки (ГРУ).

Таким образом оккупанты пытались установить логистические пути поставки оружия и боеприпасов Сил обороны на передовую.

Также осужденный обходил местность и пытался выявить локацию оборонительных фортификационных сооружений на территории Харьковского региона.

Кроме того, следствием установлено, что железнодорожник оставлял антиукраинские комментарии в Telegram и отрицал вооруженную агрессию РФ.

Контрразведка СБУ задержала мужчину летом 2024 года в Сумской области во время подготовки очередного отчета российским спецслужбам. До суда он находился под стражей, а в ходе судебного разбирательства полностью признал свою вину.

На основании собранных доказательств коллегия судей признала фигуранта дела виновным в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК).

Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Железнодорожник, "сливавший" маршруты эшелонов ВСУ, получил 15 лет тюрьмы
  • 21 апреля в Хмельницкой области была задержана женщина, которая по требованию российской разведки готовила атаки по аэродромам Вооруженных Сил Украины на западе страны.
  • 22 апреля СБУ сообщила, что гражданин одной из европейских стран по заказу России пытался пустить под откос эшелоны ВСУ на Буковине. Мужчина шпионил за военными эшелонами под видом туристических поездок.
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