Фельдшера "швидкої" засуджено на 15 років – шпигував за Силами оборони для Росії

Затриманий у суді (Фото: СБУ)

До 15 років за ґратами з конфіскацією майна засуджено 40-річного колишнього фельдшера швидкої допомоги, який коригував ракетно-дронові удари Росії по Одеській області. Про це повідомила Служба безпеки України.

Зазначається, що Федеральна служба безпеки РФ (ФСБ) завербувала ексфельдшера місцевої станції екстреної меддопомоги у квітні 2024 року. На той час він працював у "швидкій", а в поле зору ворога потрапив через антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.

Доведено, що на завдання російської спецслужби чоловік збирав координати розташування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби України. Ці дані ворог планував використати для повітряних ударів по одному з портових міст Одеської області.

Для маскування він шпигував за ймовірними локаціями Сил оборони під час робочих виїздів на виклик за номером 103.

СБУ влітку 2024 року завчасно викрила зловмисника та задокументувала його розвідактивність. Під час слідства також з'ясувалося, що додатково чоловік намагався виявити бойові позиції української протиповітряної оборони, яку росіяни хотіли "обійти" під час авіаударів.

У процесі обшуку у фігуранта було вилучено телефон із доказами роботи на Росію. Суд, на підставі зібраних доказів, визнав затриманого винним у державній зраді.

Фото: Одеська обласна прокуратура