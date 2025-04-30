Гауляйтер Нової Каховки заочно отримав майже 10 років в'язниці

Віталій Гура (Фото: Facebook Віталія Гури)

Суд визнав винним гауляйтера Нової Каховки Віталія Гуру у колабораційній діяльності та призначив йому дев'ять з половиною років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд відбувався заочно. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Суд встановив, що у травні 2022 року Гура добровільно обійняв посаду так званого заступника голови Новокаховської міської військово-цивільної адміністрації.

Він виконував адміністративно-господарські функції, курував житлово-комунальним господарством міста, керував роботою комунальних підприємств, здійснював незаконне відчуження майна та призначав "керівників" підприємств.

Наразі засуджений обіймає посаду так званого голови адміністрації тимчасово окупованої Нової Каховки.

Суд визнав винним жителя регіону у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Йому призначено покарання у вигляді дев'яті з половиною років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також Гуру позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та займатися управлінською діяльністю строком на 14 років.

Вирок ухвалено заочно. Покарання засуджений відбуватиме з моменту його затримання.