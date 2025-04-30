Гауляйтер Новой Каховки заочно получил почти 10 лет тюрьмы

Наказание осужденный будет отбывать с момента задержания

Виталий Гура (Фото: Facebook Виталия Гуры)

Суд признал виновным гауляйтера Новой Каховки Виталия Гуру в коллаборационной деятельности и назначил ему девять с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд проходил заочно. Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

Суд установил, что в мае 2022 года Гура добровольно вступил в должность так называемого заместителя председателя Новокаховской городской военно-гражданской администрации.

Он выполнял административно-хозяйственные функции, курировал жилищно-коммунальное хозяйство города, руководил работой коммунальных предприятий, осуществлял незаконное отчуждение имущества и назначал руководителей предприятий.

В настоящее время осужденный занимает должность так называемого главы администрации временно оккупированной Новой Каховки.

Суд признал виновным жителя региона в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Ему назначено наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также Гура лишен права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления и заниматься управленческой деятельностью сроком на 14 лет.

Приговор вынесен заочно. Наказание осужденный будет отбывать с момента его задержания.