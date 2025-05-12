Фельдшер "скорой" приговорен к 15 годам – шпионил за Силами обороны для России

Задержанный в суде (Фото: СБУ)

К 15 годам за решеткой с конфискацией имущества приговорен 40-летний бывший фельдшер скорой помощи, корректировавший ракетно-дроновые удары России по Одесской области. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Отмечается, что Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) завербовала экс-фельдшера местной станции экстренной медпомощи в апреле 2024 года. На тот момент он работал в "скорой", а в поле зрения врага попал из-за антиукраинских комментариев в Телеграм-каналах.

Доказано, что по заданию российской спецслужбы мужчина собирал координаты расположения личного состава и кораблей морской охраны Госпогранслужбы Украины. Эти данные враг планировал использовать для воздушных ударов по одному из портовых городов Одесской области.

Для маскировки он шпионил за вероятными локациями Сил обороны во время рабочих выездов по вызову на номер 103.

СБУ летом 2024 заблаговременно разоблачила злоумышленника и задокументировала его разведактивность. В ходе следствия также выяснилось, что дополнительно мужчина пытался выявить боевые позиции украинской противовоздушной обороны, которую россияне хотели обойти во время авиаударов.

При обыске у фигуранта был изъят телефон с доказательствами работы на Россию. Суд, на основании собранных доказательств, признал задержанного виновным в государственной измене.

Фото: Одесская областная прокуратура