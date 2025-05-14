СБУ: Затримано уродженця Молдови, який допомагав РФ прорватися до Дніпропетровської області

Затриманому може загрожувати довічне, наразі він під вартою

Затриманий (Фото: СБУ)

Правоохоронці викрили 52-річного уродженця республіки Молдова, якого підозрюють у допомозі росіянам прориватися до адмінкордону Дніпропетровської області. Про це повідомили Служба безпеки України та Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що чоловік мешкав у фронтовому селищі Удачне в Покровському районі Донецької області. У лютому 2025 року його завербували представники Федеральної служби безпеки (ФСБ) через родичку-росіянку, яка співпрацює з окупантами.

Слідством встановлено, що на завдання куратора чоловік обходив місцевість біля передової, щоб виявити бойові позиції мінометних та артилерійських підрозділів Сил оборони. Також він намагався виявити та передати локації бронетехніки та складів із боєприпасами військових.

Окрім цього, за даними правоохоронців, підозрюваний неодноразово намагався "втертися" в довіру українських захисників, щоб "втемну" випитувати у них потрібні відомості.

За даними слідства, зібрану інформацію росіяни планували використати для прориву української оборони та виходу на адмінкордон Дніпропетровської області. "Агента" обіцяли евакуювати до Росії після виконання ворожих завдань, а в разі захоплення населеного пункту обіцяли посаду в "адміністрації".

СБУ затримала чоловіка у місті Кам’янське Дніпропетровської області та повідомила про підозру у державній зраді. Наразі затриманий перебуває під вартою, йому може загрожувати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.