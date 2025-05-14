СБУ: Задержан житель Полтавской области, который готовил удары РФ по военным госпиталям

Задержанный (Фото: СБУ)

В Полтавской области задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в корректировке ударов России по военным госпиталям в регионе. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Как установили правоохранители, мужчина поддерживал "рашизм" в Телеграмм-каналах и попал в поле зрения российской военной разведки (ГРУ). По заданию куратора он "втемную" узнавал у знакомых информацию о медучреждениях Сил обороны, а затем выходил на местность для проверки собранных данных.

Также в рамках подготовки к вражеским ударам мужчина пытался вычислить боевые позиции и маршруты патрулирования мобильных огневых групп противовоздушной обороны, сообщают следователи.

Мужчина был задержан по месту жительства, у него изъяли мобильный телефон и сим-карты, которые он периодически менял для конспирации связи с оккупантами. "Агенту ГРУ" сообщили о подозрении в государственной измене и взяли его под стражу.

Мужчине может грозить пожизненное заключение.

Также СБУ на опережение провела комплексные меры, чтобы обезопасить локации Сил обороны.