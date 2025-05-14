СБУ: Затримано мешканця Полтавської області, який готував удари Росії по військових шпиталях
У Полтавській області затримано 36-річного чоловіка, якого підозрюють у коригуванні ударів Росії по військових шпиталях у регіоні. Про це повідомила Служба безпеки України.
Як встановили правоохоронці, чоловік підтримував "рашизм" у Телеграм-каналах та потрапив у поле зору російської воєнної розвідки (ГРУ). На завдання куратора він "втемну" вивідував у знайомих інформацію про медзаклади Сил оборони, а потім виходив на місцевість для перевірки зібраних даних.
Також, в межах підготовки до ворожих ударів, чоловік намагався вирахувати бойові позиції та маршрути патрулювання мобільних вогневих груп протиповітряної оборони, повідомляють слідчі.
Чоловіка було затримано за місцем проживання, у нього вилучили мобільний телефон та сім-карти, які він періодично змінював для конспірації зв’язку з окупантами. "Агенту ГРУ" повідомили про підозру в державній зраді та взяли його під варту.
Чоловіку може загрожувати довічне ув'язнення.
Також СБУ на випередження провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.
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