СБУ: Затримано мешканця Полтавської області, який готував удари Росії по військових шпиталях

Затриманий (Фото: СБУ)

У Полтавській області затримано 36-річного чоловіка, якого підозрюють у коригуванні ударів Росії по військових шпиталях у регіоні. Про це повідомила Служба безпеки України.

Як встановили правоохоронці, чоловік підтримував "рашизм" у Телеграм-каналах та потрапив у поле зору російської воєнної розвідки (ГРУ). На завдання куратора він "втемну" вивідував у знайомих інформацію про медзаклади Сил оборони, а потім виходив на місцевість для перевірки зібраних даних.

Також, в межах підготовки до ворожих ударів, чоловік намагався вирахувати бойові позиції та маршрути патрулювання мобільних вогневих груп протиповітряної оборони, повідомляють слідчі.

Чоловіка було затримано за місцем проживання, у нього вилучили мобільний телефон та сім-карти, які він періодично змінював для конспірації зв’язку з окупантами. "Агенту ГРУ" повідомили про підозру в державній зраді та взяли його під варту.

Чоловіку може загрожувати довічне ув'язнення.

Також СБУ на випередження провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.