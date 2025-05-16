СБУ: Затримано "крота" у лавах ЗСУ на Курщині: був "живим маяком" і пішов у СЗЧ

Затриманий (Фото: СБУ)

У Харкові затримано військовослужбовця, якого підозрюють у наведенні ударів по позиціях підрозділу, в якому він проходив службу. Про це повідомила Служба безпеки України.

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Як встановили правоохоронці, "ворожим поплічником" виявився 31-річний водій штурмового полку Збройних Сил України, що виконував бойові завдання на Курщині.

СБУ стверджує, що за завданням російського куратора чоловік зробив для ФСБ віддалений доступ до свого телефону, щоб російські окупанти могли відстежувати його геолокацію у режимі онлайн.

У такий спосіб агресор намагався використати військового як "живий маяк" для наведення ударів по Силах оборони.

Перед обстрілом військові РФ надсилали йому повідомлення, щоб він терміново вийшов із зони вогневого ураження.

Згодом, за даними правоохоронців, фігурант самовільно залишив військову частину та виїхав до Харкова, де очікував на подальші інструкції куратора з ФСБ, зокрема план "евакуації" до РФ.

Чоловіка затримали в його помешканні у Харкові, йому оголошено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також СБУ наголосила, що на випередження провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.