СБУ заявила о задержании подростка, который "сливал" врагу локации ВСУ

Задержанный находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы

Задержанный подросток (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины заявила о задержании 17-летнего жителя города Лозовая Харьковской области, который шпионил за локациями Сил обороны в Харьковской и Днепропетровской областях.

По данным следствия, подросток путешествовал рейсовыми автобусами по территории восточных областей и фиксировал военные объекты на камеру телефона. В частности, во время одной из разведывательных вылазок он снял на видео военную колонну, ехавшую на передовую.

Чтобы не вызвать подозрения при сборе информации о локациях украинских войск, парень использовал "легенду" о поиске ближайшего отделения почты.

По информации СБУ, по возвращении домой фигурант начал готовить отчет российскому куратору, который завербовал его в Telegram, пообещав быстрые заработки. Агентурные данные российские военные планировали использовать для подготовки новых ударов по регионам.

После разоблачения российского информатора СБУ приняла комплексные меры по обеспечению локаций Сил обороны.

Подросток был задержан по месту жительства. Во время обыска у него изъят телефон с доказательствами работы на врага.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении. Он находится под стражей. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.