СБУ заявила про затримання підлітка, який "зливав" ворогу локації ЗСУ

Затриманий перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі

Затриманий підліток (Фото: СБУ)

Служба безпеки України заявила про затримання 17-річного мешканця міста Лозова Харківської області, який шпигував за локаціями Сил оборони у Харківській та Дніпропетровській областях.

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За даними слідства, підліток подорожував рейсовими автобусами територією східних областей та фіксував військові об’єкти на камеру телефона. Зокрема, під час однієї з розвідувальних вилазок він зняв на відео військову колону, що їхала на передову.

Щоб не викликати підозру під час збирання інформації щодо локацій українських військ, хлопець використовував "легенду" про пошук найближчого відділення пошти.

За інформацією СБУ, після повернення додому фігурант почав готувати звіт російському куратору, який завербував його у Telegram, пообіцявши швидкі заробітки. Агентурні дані російські військові планували використати для підготовки нових ударів по регіонах.

Після викриття російського інформатора СБУ вжила комплексних заходів для убезпечення локацій Сил оборони.

Підлітка було затримано за місцем проживання. Під час обшуку у нього вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Він перебуває під вартою. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.