СБУ запобігла підриву ТЦК у Києві. Росія завербувала підлітка – фото

Зазначається, що затриманий раніше вже палив військові авто

Затриманий (Фото: СБУ)

У Києві російська спецслужба планувала підірвати місцевий Територіальний центр комплектування і завербувала для цього 17-річного хлопця. Про це повідомила Служба безпеки України та зазначила, то теракту вдалося запобігти.

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Зазначається, що затриманим виявився неповнолітній, який вже має підозру за підпал військових авто, але суд випустив його з-під варти на домашній арешт. Згідно з матеріалами справи, юнак повторно вийшов на куратора Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ) та повідомив, що готовий до виконання нових завдань.

Співробітникам СБУ вдалося "перехопити" нове завдання ворога – юнак мав підірвати адміністративну будівлю київського ТЦК. Окупанти надали йому координати схрону з саморобною вибухівкою на основі пластиду, яку той мав закласти під стінами військового об’єкта. ФСБ планувала дистанційно підірвати вибуховий пристрій разом із виконавцем, зазначили в СБУ.

Підлітка було затримано "на гарячому", коли він забрав вибухівку та прямував до "цілі". Йому оголосили про підозру в підготовці до теракту. Також вирішується питання додатково кваліфікувати його дії як державну зраду.

Наразі затриманий перебуває під вартою, йому може загрожувати до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: СБУ