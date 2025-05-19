СБУ запобігла підриву ТЦК у Києві. Росія завербувала підлітка – фото
У Києві російська спецслужба планувала підірвати місцевий Територіальний центр комплектування і завербувала для цього 17-річного хлопця. Про це повідомила Служба безпеки України та зазначила, то теракту вдалося запобігти.
Зазначається, що затриманим виявився неповнолітній, який вже має підозру за підпал військових авто, але суд випустив його з-під варти на домашній арешт. Згідно з матеріалами справи, юнак повторно вийшов на куратора Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ) та повідомив, що готовий до виконання нових завдань.
Співробітникам СБУ вдалося "перехопити" нове завдання ворога – юнак мав підірвати адміністративну будівлю київського ТЦК. Окупанти надали йому координати схрону з саморобною вибухівкою на основі пластиду, яку той мав закласти під стінами військового об’єкта. ФСБ планувала дистанційно підірвати вибуховий пристрій разом із виконавцем, зазначили в СБУ.
Підлітка було затримано "на гарячому", коли він забрав вибухівку та прямував до "цілі". Йому оголосили про підозру в підготовці до теракту. Також вирішується питання додатково кваліфікувати його дії як державну зраду.
Наразі затриманий перебуває під вартою, йому може загрожувати до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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