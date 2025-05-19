СБУ предотвратила подрыв ТЦК в Киеве. Россия завербовала подростка – фото

Задержанный (Фото: СБУ)

В Киеве российская спецслужба планировала взорвать местный Территориальный центр комплектования и завербовала для этого 17-летнего парня. Об этом сообщила Служба безопасности Украины и отметила, что теракта удалось предотвратить.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Отмечается, что задержанным оказался несовершеннолетний, который уже получил подозрение за поджог военных авто, но суд выпустил его из-под стражи под домашний арест. Согласно материалам дела, юноша повторно вышел на куратора Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) и сообщил, что готов к выполнению новых задач.

Сотрудникам СБУ удалось "перехватить" новую задачу врага – подросток должен был взорвать административное здание киевского ТЦК. Оккупанты предоставили ему координаты схрона с самодельной взрывчаткой на основе пластида, которую тот должен был заложить под стенами военного объекта. ФСБ планировала дистанционно взорвать взрывное устройство вместе с исполнителем, отметили в СБУ.

Подросток был задержан "на горячем", когда он забрал взрывчатку и направлялся к "цели". Ему сообщили о подозрении в подготовке к теракту. Также решается вопрос дополнительно квалифицировать его действия как государственную измену.

В настоящее время задержанный находится под стражей, ему может грозить до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ