СБУ: Затримано "крота", що влаштувався до оборонного заводу для крадіжки нових розробок ЗСУ

Підозрюваний також коригував ворожі удари на Одещині, зазначають правоохоронці

Затриманий чоловік (Фото: СБУ)

На Одещині затримано 47-річного місцевого інженера, якого підозрюють у спробі викрасти секретну документацію з виготовлення комплектовання для новітньої автотехніки Сил оборони. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, для цього чоловік влаштувався до місцевого заводу, що виконує оборонні замовлення.

На цей час СБУ вже документувала кожен крок фігуранта, оскільки викрила його ще на етапі вербування російською спецслужбою.

Як встановило розслідування, з першого дня перебування на території підприємства чоловік намагався отримати доступ до креслень і технологічних схем із виробництва запчастин до колісних машин.

Докази (Фото: СБУ)

За даними правоохоронців, для цього він прикривався своїми професійними обов’язками інженера, а також намагався якомога швидше "втертися" в довіру до колег, які безпосередньо залучені у виробничому процесі.

СБУ зазначає, що чоловік виконував також функцію коригувальника.

Зокрема, щоб допомогти рашистам "обійти" систему протиповітряної оборони Одещини, він об’їжджав регіон та намагався виявити бойові позиції ППО і радіолокаційні станції.

Контррозвідка СБУ затримала чоловіка. Слідчі повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.