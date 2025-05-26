СБУ заявила о разоблачении агентурной группы России, наводившей ракеты по семи регионам

Подозреваемые (Фото: СБУ)

Украинские правоохранители разоблачили агентурную группу российских спецслужб, которая, по версии следствия, наводила ракеты по семи регионам. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

По данным правоохранителей, они корректировали удары россиян по восточным, южным и западным областям Украины.

По результатам спецоперации одновременно задержаны пять участников вражеской ячейки, которые шпионили для России в Запорожье, Сумах, Николаеве, а также в Хмельницкой, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях. Самому младшему из задержанных – 16 лет, а самому старшему – 23.

По информации СБУ, в состав агентурной группы входил студент из Запорожья, его местная знакомая и ее сожитель. Также с ними "сотрудничали" двое братьев из Харьковской области.

После дистанционной вербовки они получили задание подготовить координаты для ударов по оборонным объектам Украины. Чтобы выполнить задание, они "путешествовали" по городам, где рядом с потенциальными "целями" парковали авто с включенным видеорегистратором.

С помощью этого устройства они в течение 8-12 часов фиксировали возможное наличие на локации личного состава и техники. Для конспирации подозреваемые выходили из машины в ближайшее кафе, которое использовали как "наблюдательный пункт" за ситуацией вокруг.

СБУ разоблачила российскую агентуру и поэтапно задокументировала каждого фигуранта. Подозреваемые были задержаны в местах жительства.

Известно, что российские спецслужбы завербовали всех агентов через Telegram-каналы, где они искали "легкие деньги". Им объявили о подозрении в государственной измене.

Подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Фото: СБУ