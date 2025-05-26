СБУ заявила о разоблачении агентурной группы России, наводившей ракеты по семи регионам
Украинские правоохранители разоблачили агентурную группу российских спецслужб, которая, по версии следствия, наводила ракеты по семи регионам. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.
По данным правоохранителей, они корректировали удары россиян по восточным, южным и западным областям Украины.
По результатам спецоперации одновременно задержаны пять участников вражеской ячейки, которые шпионили для России в Запорожье, Сумах, Николаеве, а также в Хмельницкой, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях. Самому младшему из задержанных – 16 лет, а самому старшему – 23.
По информации СБУ, в состав агентурной группы входил студент из Запорожья, его местная знакомая и ее сожитель. Также с ними "сотрудничали" двое братьев из Харьковской области.
После дистанционной вербовки они получили задание подготовить координаты для ударов по оборонным объектам Украины. Чтобы выполнить задание, они "путешествовали" по городам, где рядом с потенциальными "целями" парковали авто с включенным видеорегистратором.
С помощью этого устройства они в течение 8-12 часов фиксировали возможное наличие на локации личного состава и техники. Для конспирации подозреваемые выходили из машины в ближайшее кафе, которое использовали как "наблюдательный пункт" за ситуацией вокруг.
СБУ разоблачила российскую агентуру и поэтапно задокументировала каждого фигуранта. Подозреваемые были задержаны в местах жительства.
Известно, что российские спецслужбы завербовали всех агентов через Telegram-каналы, где они искали "легкие деньги". Им объявили о подозрении в государственной измене.
Подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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