СБУ: Затримано "крота" у військовому інституті, він готував удар по об'єктах інституту

Підозрюваного завербували, коли він шукав "легких заробітків" у Telegram, зазначають правоохоронці

Затриманий (Фото: СБУ)

Служба безпеки України затримала курсанта провідного військового інституту, якого підозрюють у підготовці ракетного удару Росії по об’єктах навчального закладу, де він проходив навчання. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, щоб виконати це завдання, чоловік позначав на картах координати навчальних корпусів, полігонів і казарм інституту, а також виробничі потужності підприємств військово-промислової галузі України, де проводилися виїзні заняття курсантів.

Докази (Фото: CБУ)

Докази (Фото: CБУ)

Окрім того, під час перебування на цих локаціях затриманий робив приховані фото об’єктів із прив’язкою до місцевості.

СБУ стверджує, що він підготував для відправлення куратору з Федеральної служби безпеки Росії "звіти", в яких розписав графік перебування курсантів на різних об’єктах.

Фігурант потрапив у поле зору росіян, коли він шукав "легких заробітків" на Telegram-каналах.

Правоохоронці затримали чоловіка на території вишу. Йому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.