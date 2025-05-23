СБУ: Задержан "крот" в военном институте, он готовил удар по объектам института
Служба безопасности Украины задержала курсанта ведущего военного института, подозреваемого в подготовке ракетного удара России по объектам учебного заведения, где он проходил обучение. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным следствия, чтобы выполнить эту задачу, мужчина отмечал на картах координаты учебных корпусов, полигонов и казарм института, а также производственные мощности предприятий военно-промышленной отрасли Украины, где проводились выездные занятия курсантов.
Кроме того, во время пребывания на этих локациях задержанный делал скрытые фото объекты с привязкой к местности.
СБУ утверждает, что он подготовил для отправки куратору из Федеральной службы безопасности России "отчеты", в которых расписал график пребывания курсантов на разных объектах.
Фигурант попал в поле зрения россиян, когда он искал "легкие заработки" на Telegram-каналах.
Правоохранители задержали мужчину на территории вуза. Ему сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Задержанный находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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