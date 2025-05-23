СБУ: Задержан "крот" в военном институте, он готовил удар по объектам института

Подозреваемого завербовали, когда он искал "легких заработков" в Telegram, отмечают правоохранители

Задержанный (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины задержала курсанта ведущего военного института, подозреваемого в подготовке ракетного удара России по объектам учебного заведения, где он проходил обучение. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, чтобы выполнить эту задачу, мужчина отмечал на картах координаты учебных корпусов, полигонов и казарм института, а также производственные мощности предприятий военно-промышленной отрасли Украины, где проводились выездные занятия курсантов.

Доказательства (Фото: CБУ)

Доказательства (Фото: CБУ)

Кроме того, во время пребывания на этих локациях задержанный делал скрытые фото объекты с привязкой к местности.

СБУ утверждает, что он подготовил для отправки куратору из Федеральной службы безопасности России "отчеты", в которых расписал график пребывания курсантов на разных объектах.

Фигурант попал в поле зрения россиян, когда он искал "легкие заработки" на Telegram-каналах.

Правоохранители задержали мужчину на территории вуза. Ему сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Задержанный находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.