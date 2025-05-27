Суд отправил за решетку на 15 лет корректировщика атак РФ по Одессе и Житомиру

Мужчина был задержан в июне прошлого года "на горячем"

СБУ (Иллюстративное фото: ssu.gov.ua)

Российский агент, корректировавший ракетно-дроновые удары россиян по Одессе и Житомиру, приговорен к 15 годам за решеткой с конфискацией имущества. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Согласно материалам дела, 19-летнего одессита дистанционно завербовала Федеральная служба безопасности России (ФСБ). Его задача была корректировать удары врага по Силам обороны, в том числе по штабам и логистическим центрам ВСУ.

Сначала он выполнял задачи в Одессе, а затем оккупанты "отправили в командировку" в Житомир, где он намеренно арендовал жилье вблизи воинской части. Российский агент должен был выяснить временные интервалы наибольшей концентрации личного состава и техники на объекте.

Полученные данные россияне планировали использовать для максимального поражения во время воздушного удара по военной базе. СБУ удалось разоблачить мужчину на начальном этапе его разведактивности и сорвать планы врага. Задержан агент в июне 2024 года "на горячем", когда он шпионил возле режимного объекта.

Локации Сил обороны были защищены, а все преступления задержанного задокументированы – у него изъяли телефон с необходимыми доказательствами. Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, а суд признал его виновным и осудил на 15 лет.