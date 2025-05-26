Еще один железнодорожник получил 15 лет тюрьмы за то, что шпионил за эшелонами ВСУ

Предатель следил за передвижением военного груза на севере Украины

Осужденный работник Укрзалізниці (Фото: Офис главного прокурора)

К 15 годам лишения свободы приговорен 45-летний работник Черниговского филиала Укрзалізниці, который передавал врагу данные о передвижении техники Сил обороны. Он признан виновным в государственной измене. Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора.

Осужденный проводил разведку и собирал сведения о перемещении и месте дислокации Вооруженных Сил Украины на территории Чернигова и Черниговской области.

По материалам дела, мужчина использовал рабочее место на железнодорожной станции, чтобы скрыто фотографировать и фиксировать маршруты с остановками грузовых поездов, транспортирующих на фронт бронетехнику, артиллерийские системы и боеприпасы.

Также он информировал неприятеля о расположении объектов военно-промышленного комплекса в области.

Собранные данные черниговец отправлял мессенджером Telegram вместе с пометками на скриншотах Google Maps.

Осужденный был завербован российскими спецслужбами в феврале 2024 во время общения в Telegram. Служба безопасности Украины задержала его в Черниговской области весной 2024 года.

Суд признал железнодорожника виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Это уже второй случай за месяц, когда работника Укрзалізниці признают виновным в госизмене из-за "слива" врагу данных о поездах с грузом для ВСУ.

В конце апреля 15 лет тюрьмы получил 42-летний помощник машиниста, шпионившего за военными эшелонами в Харьковской и Сумской областях.