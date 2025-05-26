Еще один железнодорожник получил 15 лет тюрьмы за то, что шпионил за эшелонами ВСУ
К 15 годам лишения свободы приговорен 45-летний работник Черниговского филиала Укрзалізниці, который передавал врагу данные о передвижении техники Сил обороны. Он признан виновным в государственной измене. Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора.
Осужденный проводил разведку и собирал сведения о перемещении и месте дислокации Вооруженных Сил Украины на территории Чернигова и Черниговской области.
По материалам дела, мужчина использовал рабочее место на железнодорожной станции, чтобы скрыто фотографировать и фиксировать маршруты с остановками грузовых поездов, транспортирующих на фронт бронетехнику, артиллерийские системы и боеприпасы.
Также он информировал неприятеля о расположении объектов военно-промышленного комплекса в области.
Собранные данные черниговец отправлял мессенджером Telegram вместе с пометками на скриншотах Google Maps.
Осужденный был завербован российскими спецслужбами в феврале 2024 во время общения в Telegram. Служба безопасности Украины задержала его в Черниговской области весной 2024 года.
Суд признал железнодорожника виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Это уже второй случай за месяц, когда работника Укрзалізниці признают виновным в госизмене из-за "слива" врагу данных о поездах с грузом для ВСУ.
В конце апреля 15 лет тюрьмы получил 42-летний помощник машиниста, шпионившего за военными эшелонами в Харьковской и Сумской областях.
- 20 мая СБУ заявила о задержании подростка, который "сливал" врагу локации ВСУ.
- 21 мая стало известно, что задержан "крот" ФСБ, устроившийся на оборонный завод ради кражи новых разработок ВСУ для России.