Ще один залізничник отримав 15 років тюрми за те, що шпигував за ешелонами ЗСУ
До 15 років позбавлення волі засуджено 45-річного працівника Чернігівської філії Укрзалізниці, який передавав ворогу дані про пересування техніки Сил оборони. Його визнано винним у державній зраді. Про це повідомляють Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора.
Засуджений проводив розвідку та збирав відомості щодо переміщення й місця дислокації Збройних Сил України на території міста Чернігів і Чернігівської області.
За матеріалами справи, чоловік використовував робоче місце на залізничній станції, щоб приховано фотографувати й фіксувати маршрути із зупинками вантажних потягів, що транспортують на фронт бронетехніку, артилерійські системи та боєприпаси.
Також він інформував ворога про розташування об’єктів військово-промислового комплексу в області.
Зібрані дані чернігівець надсилав месенджером Telegram разом із позначками на скриншотах Google Maps.
Засуджений був завербований російськими спецслужбами у лютому 2024 року під час спілкування у Telegram. Служба безпеки України затримала його на Чернігівщині навесні 2024 року.
Суд визнав залізничника винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України) і засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Це вже другий випадок за місяць, коли працівника Укрзалізниці визнають винним у держзраді через "злиття" ворогу даних про потяги із вантажем для ЗСУ.
Наприкінці квітня 15 років тюрми отримав 42-річний помічник машиніста, який шпигував за військовими ешелонами у Харківській і Сумській областях.
- 20 травня СБУ заявила про затримання підлітка, який "зливав" ворогу локації ЗСУ.
- 21 травня стало відомо, що затримано "крота" ФСБ, який влаштувався на оборонний завод заради крадіжки нових розробок ЗСУ для Росії.