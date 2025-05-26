Ще один залізничник отримав 15 років тюрми за те, що шпигував за ешелонами ЗСУ

Зрадник стежив за пересуванням військового вантажу на півночі України

Засуджений працівник Укрзалізниці (Фото: Офіс головного прокурора)

До 15 років позбавлення волі засуджено 45-річного працівника Чернігівської філії Укрзалізниці, який передавав ворогу дані про пересування техніки Сил оборони. Його визнано винним у державній зраді. Про це повідомляють Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора.

Засуджений проводив розвідку та збирав відомості щодо переміщення й місця дислокації Збройних Сил України на території міста Чернігів і Чернігівської області.

За матеріалами справи, чоловік використовував робоче місце на залізничній станції, щоб приховано фотографувати й фіксувати маршрути із зупинками вантажних потягів, що транспортують на фронт бронетехніку, артилерійські системи та боєприпаси.

Також він інформував ворога про розташування об’єктів військово-промислового комплексу в області.

Зібрані дані чернігівець надсилав месенджером Telegram разом із позначками на скриншотах Google Maps.

Засуджений був завербований російськими спецслужбами у лютому 2024 року під час спілкування у Telegram. Служба безпеки України затримала його на Чернігівщині навесні 2024 року.

Суд визнав залізничника винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України) і засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Це вже другий випадок за місяць, коли працівника Укрзалізниці визнають винним у держзраді через "злиття" ворогу даних про потяги із вантажем для ЗСУ.

Наприкінці квітня 15 років тюрми отримав 42-річний помічник машиніста, який шпигував за військовими ешелонами у Харківській і Сумській областях.