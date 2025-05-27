Суд відправив за ґрати на 15 років коригувальника атак РФ по Одесі та Житомиру

Чоловіка було затримано в червні минулого року "на гарячому"

СБУ (Ілюстративне фото: ssu.gov.ua)

Російський агент, який коригував ракетно-дронові удари росіян по Одесі та Житомиру, засуджений до 15 років за ґратами з конфіскацією майна. Про це повідомила Служба безпеки України.

Згідно з матеріалами справи, 19-річного одесита дистанційно завербувала Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ). Його завдання було коригувати удари ворога по Силах оборони, зокрема по штабах та логістичних центрах ЗСУ.

Спочатку він виконував завдання в Одесі, а потім окупанти "відрядили" його до Житомира, де він навмисно орендував житло поблизу військової частини. Російський агент повинен був з’ясувати часові інтервали найбільшої концентрації особового складу і техніки на об’єкті.

Отримані дані росіяни планували використати для завдання максимального ураження під час повітряного удару по військовій базі. СБУ вдалося викрити чоловіка на початковому етапі його розвідактивності та зірвати плани ворога. Затримали агента у червні 2024 року "на гарячому", коли він шпигував біля режимного об’єкта.

Локації Сил оборони були убезпечені, а всі злочини затриманого задокументовані – в нього вилучили телефон з необхідними доказами. Чоловікові повідомили про підозру в державній зраді, а суд визнав його винним і засудив на 15 років.