СБУ: В Дніпрі таксист коригував удари Росії по місту, його затримано

Затриманий (Фото: СБУ)

У Дніпрі затримано 38-річного таксиста, якого підозрюють в коригуванні російських ракетно-дронових атак по місту. Про це повідомила Служба безпеки України.

Як встановили правоохоронці, чоловіка завербовала Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ). Його завданням було готувати координати потенційних цілей окупантів. Щоб виявити потрібні об'єкти він об’їжджав місто та його околиці на власному авто під виглядом таксі.

За даними слідства, чоловік під час перевезення клієнтів фіксував місця із найбільшим зосередженням авто та особового складу українських військ. Також він намагався розвідати бойові позиції протиповітряної оборони, щоб ворог міг їх обійти під час атак.

Фігуранта затримали "на гарячому", коли той знімав периметр військового об’єкта на телефон. Кадри він планував відправити своєму "куратору ФСБ" через анонімний чат у месенджері, але не встиг.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в державній зраді. Наразі він перебуває під вартою, йому може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.