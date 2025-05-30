СБУ: Задержан агент России, который наводил ракеты на военные аэродромы

Спецслужба отмечает, что ее киберспециалистам удалось предотвратить серию воздушных атак

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила о задержании жителя Хмельницкой области, подозреваемого в наведении российских ракет на аэродромы ВСУ.

Спецслужба отмечает, что ее киберспециалистам удалось предотвратить серию воздушных атак оккупантов по авиационной инфраструктуре Сил обороны.

"По результатам спецоперации в Хмельницкой области СБУ задержала агента Федеральной службы безопасности, который собирал разведданные для огневого поражения аэродромов ВСУ на западе Украины", – говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурантом оказался местный безработный в возрасте 53 лет, который попал в поле зрения захватчиков, оставляя прокремлевские комментарии в Telegram-каналах.

Основной задачей подозреваемого было выявление взлетно-посадочных полос ВСУ в западных областях и отслеживание "графика" боевых вылетов на аэродромах – оккупанты планировали использовать эти данные для ракетно-дроновых ударов по украинской военной авиации, отмечает СБУ.

Однако, добавляет ведомство, киберспециалистам СБУ удалось заблаговременно разоблачить мужчину, пошагово задокументировать его разведывательную активность – и после проведения спецмер, чтобы обезопасить локации Сил обороны, фигуранта задержали по месту жительства.

"При обыске у него был изъят телефон, на котором он накапливал информацию и готовил "отчет" для ФСБ", – отмечает спецслужба.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Максимальное наказание – пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В настоящее время мужчина находится под стражей