СБУ: Задержан агент России, который наводил ракеты на военные аэродромы
Служба безопасности Украины заявила о задержании жителя Хмельницкой области, подозреваемого в наведении российских ракет на аэродромы ВСУ.
Спецслужба отмечает, что ее киберспециалистам удалось предотвратить серию воздушных атак оккупантов по авиационной инфраструктуре Сил обороны.
"По результатам спецоперации в Хмельницкой области СБУ задержала агента Федеральной службы безопасности, который собирал разведданные для огневого поражения аэродромов ВСУ на западе Украины", – говорится в сообщении.
По данным следствия, фигурантом оказался местный безработный в возрасте 53 лет, который попал в поле зрения захватчиков, оставляя прокремлевские комментарии в Telegram-каналах.
Основной задачей подозреваемого было выявление взлетно-посадочных полос ВСУ в западных областях и отслеживание "графика" боевых вылетов на аэродромах – оккупанты планировали использовать эти данные для ракетно-дроновых ударов по украинской военной авиации, отмечает СБУ.
Однако, добавляет ведомство, киберспециалистам СБУ удалось заблаговременно разоблачить мужчину, пошагово задокументировать его разведывательную активность – и после проведения спецмер, чтобы обезопасить локации Сил обороны, фигуранта задержали по месту жительства.
"При обыске у него был изъят телефон, на котором он накапливал информацию и готовил "отчет" для ФСБ", – отмечает спецслужба.
Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Максимальное наказание – пожизненное заключение с конфискацией имущества.
В настоящее время мужчина находится под стражей
- 27 мая стало известно, что российский агент, корректировавший ракетно-дроновые удары россиян по Одессе и Житомиру, был приговорен к 15 годам за решеткой с конфискацией имущества.
- 29 мая СБУ сообщила о задержании в Днепре таксиста, подозреваемого в корректировке российских ракетно-дроновых атак по городу.