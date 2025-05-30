СБУ: Затримано агента Росії, який наводив ракети на військові аеродроми

Спецслужба зазначає, що її кіберфахівцям вдалося запобігти серії повітряних атак

Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про затримання жителя Хмельниччини, якого підозрюють у наведенні російських ракет на аеродроми ЗСУ.

Спецслужба зазначає, що її кіберфахівцям вдалося запобігти серії повітряних атак окупантів по авіаційній інфраструктурі Сил оборони.

"За результатами спецоперації на Хмельниччині СБУ затримала агента Федеральної служби безпеки, який збирав розвіддані для вогневого ураження аеродромів ЗСУ на заході України", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, фігурантом виявився місцевий безробітний віком 53 роки, який потрапив у поле зору загарбників, залишаючи прокремлівські коментарі у Telegram-каналах.

Основним завданням підозрюваного було виявлення злітно-посадкових смуг ЗСУ у західних областях та відстеження "графіку" бойових вильотів на аеродромах – окупанти планували використати ці дані для ракетно-дронових ударів по українській військовій авіації, зауважує СБУ.

Проте, додає відомство, кіберфахівцям СБУ вдалося завчасно викрити чоловіка, покроково задокументувати його розвідувальну активність – й після проведення спецзаходів, аби убезпечити локації Сил оборони, фігуранта затримали за місцем проживання.

"Під час обшуку у нього вилучено телефон, на якому він накопичував інформацію і готував "звіт" для ФСБ", – зауважує спецслужба.

Затриманому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Максимальне покарання – довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Наразі чоловік перебуває під вартою