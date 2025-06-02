СБУ: Задержан киевлянин, который готовился взорвать авто военных по заказу РФ

В СБУ отметили, что мужчина пока дает обличительные показания о заказчиках

Задержание (Фото: СБУ)

Правоохранителям удалось предотвратить серию новых терактов в Киеве и задержать местного безработного, который готовил подрывы авто военных. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Отмечается, что по заказу России фигурант собирался уничтожить три автомобиля украинских защитников с помощью самодельных взрывных устройств. Он должен был заложить взрывчатку под машины, а российские спецслужбы – дистанционно взорвать их вместе с военными.

Правоохранители выяснили, что мужчину завербовали в одном из Telegram-каналов, где он искал "легких денег". Отмечается, что перед выполнением задания мужчину "протестировали" на нескольких поджогах, которые он совершил в столице.

После этого задержанный получил от куратора инструкцию, как сделать взрывчатку, и задачу взорвать авто. Впоследствии он стал искать локации "нужных" транспортных средств.

Мужчину задержали в съемной квартире, в которой он жил ради конспирации. Как сообщили в СБУ, на момент задержания фигурант настраивал удаленный доступ оккупантов к двум телефонам со взрывчаткой, через которые они планировали совершить подрыв.

Еще один гаджет фигурант планировал установить у места спланированного теракта для фиксации преступления в режиме реального времени.

Мужчине сообщили о подозрении в подготовке к террористическому акту. Сейчас он находится под стражей, ему может грозить до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Отмечается, что задержанный сотрудничает со следствием и дает разоблачительные показания против российских заказчиков.

Фото: СБУ