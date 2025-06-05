В Киеве сдетонировал неизвестный предмет – двое пострадавших
Правоохранители выясняют обстоятельства взрыва в Дарницком районе Киева, из-за которого пострадали два человека. Об этом сообщили в столичной полиции.
По предварительным данным, в мусорном баке сдетонировал неизвестный предмет – травмирован местный житель, который проходил мимо, также пострадал охранник дома.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники, правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
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