В Киеве сдетонировал неизвестный предмет – двое пострадавших

Фото: полиция Киева

Правоохранители выясняют обстоятельства взрыва в Дарницком районе Киева, из-за которого пострадали два человека. Об этом сообщили в столичной полиции.

По предварительным данным, в мусорном баке сдетонировал неизвестный предмет – травмирован местный житель, который проходил мимо, также пострадал охранник дома.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники, правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Фото: полиция Киева