Россия вербует украинцев, выдавая себя за "сотрудников СБУ": детали новой схемы

В спецслужбе отметили, что не требуют от украинцев устанавливать какие-либо программы или выполнить поручение

СБУ (Иллюстративное фото: ssu.gov.ua)

Россия пытается завербовать украинцев, выдавая себя за Службу безопасности Украины – это новая тактика врага. В приоритете теперь не только подростки, но и пожилые люди, сообщили в спецслужбе.

В последнее время возросло количество случаев, когда враг представляется "сотрудником СБУ" и ставит задачи, которые нужно выполнить якобы "в интересах украинского государства".

Это прием спецопераций "под чужим флагом", который Россия по сей день фактически не использовала, отметили в СБУ. Однако за несколько последних недель правоохранители предотвратили несколько подобных преступлений. И если раньше приоритетными целями вербовки были подростки, то теперь – и пожилые люди.

Тактика вербовки – отправка в мессенджерах "повестки" с требованием явиться на допрос к следователю СБУ из-за якобы открытого уголовного производства. В большинстве случаев повод для возбуждения дела – якобы приобретение запрещенных в Украине товаров.

После этого неизвестные контактируют с гражданином по телефону и предлагают помощь в "закрытии уголовного производства". Взамен требуют выполнить определенные задачи: проследить за кем-то, перенести неизвестные предметы, перевести деньги на неизвестную карточку якобы для "доната на ВСУ", изготовить взрывчатку, поджечь авто Сил обороны или админздание, осуществить диверсию и т.д.

Вдобавок российские кураторы, по данным СБУ, требуют установить на телефон вредоносное программное обеспечение, с помощью которого следят за владельцем гаджета.

"Обращаем внимание, что СБУ действует исключительно в рамках действующего украинского законодательства. Представители СБУ не требуют установки постороннего ПО на телефон и ни в коем случае не ставят каких-либо сомнительных задач", – отметили в спецслужбе.

В случае получения подозрительной повестки или контактов с неизвестными людьми из СБУ, украинцам советуют обращаться в официальный чат-бот Службы безопасности: t.me/spaly_fsb_bot. Или сообщать на "горячую линию": 0800501482.