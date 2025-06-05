Росія вербує українців, видаючи себе за "співробітників СБУ": деталі нової схеми

У спецслужбі зазначили, що не вимагають від українців встановлювати якісь програми або виконати доручення

СБУ (Ілюстративне фото: ssu.gov.ua)

Росія намагається завербувати українців, видаючи себе за Службу безпеки України, – це нова тактика ворога. В пріоритеті тепер не лише підлітки, а й люди похилого віку, повідомили в спецслужбі.

Останнім часом зросла кількість випадків, коли ворог представляється "співробітником СБУ" і ставить завдання, які треба виконати нібито "в інтересах української Держави".

Це прийом спецоперацій "під чужим прапором", який Росія донині фактично не використовувала, зазначили в СБУ. Проте за кілька останніх тижнів правоохоронці запобігли декільком подібним злочинам. І якщо раніше пріоритетними цілями вербування були підлітки, то тепер – і люди похилого віку.

Тактика вербування – надсилання у месенджерах "повістки" з вимогою з’явитися на допит до слідчого СБУ через нібито відкрите кримінальне провадження. У більшості випадків привід для відкриття справи – нібито придбання заборонених в Україні товарів.

Після цього невідомі контактують із громадянином телефоном та пропонують допомогу у "закритті кримінального провадження". Натомість вимагають виконати певні завдання: прослідкувати за кимось, перенести невідомі предмети, переказати гроші на невідому картку нібито для "донату на ЗСУ", виготовити вибухівку, підпалити авто Сил оборони чи адмінбудівлю, здійснити диверсію тощо.

Додатково російські куратори, за даними СБУ, вимагають встановити на телефон шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого стежать за власником гаджета.

"Звертаємо увагу, що СБУ діє винятково у межах чинного українського законодавства. Представники СБУ не вимагають встановлення стороннього ПЗ на телефон та у жодному разі не ставлять будь-яких сумнівних "завдань", – зазначили у спецслужбі.

В разі отримання підозрілої повістки або контактів з невідомими людьми "з СБУ", українцям радять звертатися до офіційного чат-бота Служби безпеки: t.me/spaly_fsb_bot. Або повідомляти на гарячу лінію: 0 800 501 482.