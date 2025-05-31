У Житомирі невідомий кинув гранату у людей – шестеро поранених

Правоохоронці встановлюють обставини та розшукують осіб, причетних до злочину

Фото: Нацполіція

Пізно ввечері 30 травня у Житомирі невідомий кинув гранату у групу людей та втік – поранено шестеро місцевих мешканців. Про це повідомила обласна поліція.

У п'ятницю близько 23:30 поліція отримала повідомлення про вибух поруч із супермаркетом на проспекті Миру.

Правоохоронці попередньо встановили, що невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік з місця.

Через вибух тілесні ушкодження отримали шестеро жителів Житомира віком від 22 до 42 років, їх ушпиталили.

Слідчі відкрили кримінальне провадження щодо замаху на вбивство двох або більше людей, вчиненого небезпечним для життя багатьох осіб способом. Максимальне покарання – 10 років тюрми.

"Триває встановлення всіх обставин та розшук осіб, причетних до злочину", – підсумовують правоохоронці.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

28 квітня у Миколаївській області чоловік кинув гранату у бік поліціянтів, які прибули на виклик про сімейну сварку. Один правоохоронець загинув, троє постраждало.

5 травня у Києві вибухнула граната у квартирі, постраждала людина.

24 травня на Херсонщині через необережне поводження з боєприпасами загинула дитина, постраждали двоє неповнолітніх та троє дорослих.