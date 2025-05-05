У Києві в одній з квартир вибухнула граната, чоловік у лікарні – Нацполіція

Граната (Ілюстративне фото: Міноборони України)

В Оболонському районі Києва вночі 5 травня стався вибух у квартирі. За попередніми даними, вибухнула граната, одна людина в лікарні, повідомили в Головному управлінні Нацполіції Києва.

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Зазначається, що вибух стався в будинку на вулиці Прирічна. На місце виїхали правоохоронці, медики, вибухотехніки та рятувальники.

За попередніми даними, у квартирі здетонувала граната. 41-річного господаря госпіталізували, його стан невідомий. Правоохоронці встановлюють походження боєприпасу та обставини інциденту.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.