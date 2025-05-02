В Одесі чоловік із ножами напав на поліціянтів. Ті у відповідь застосували зброю

Двох поліціянтів та нападника госпіталізовано з пораненнями

Фото: Поліція Одеської області

В Одесі 2 травня чоловік поранив поліціянтів, напавши на них із двома ножами. Правоохоронці у відповідь застосували зброю – нападника також поранено, повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.

Чоловік напав на поліціянтів, коли вони несли службу з охорони громадського порядку.

Під час нападу один із правоохоронців застосував свою вогнепальну зброю і поранив чоловіка. Усіх трьох госпіталізували.

На місці працює слідчо-оперативна група.

29 серпня 2023 року у Дніпрі на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Авіаційній сталася стрілянина та вбивство. Патрульна поліція Дніпропетровської області повідомила, що її працівник смертельно поранив чоловіка.