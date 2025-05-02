В Одесі чоловік із ножами напав на поліціянтів. Ті у відповідь застосували зброю
В Одесі 2 травня чоловік поранив поліціянтів, напавши на них із двома ножами. Правоохоронці у відповідь застосували зброю – нападника також поранено, повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.
Чоловік напав на поліціянтів, коли вони несли службу з охорони громадського порядку.
Під час нападу один із правоохоронців застосував свою вогнепальну зброю і поранив чоловіка. Усіх трьох госпіталізували.
На місці працює слідчо-оперативна група.
- 29 серпня 2023 року у Дніпрі на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Авіаційній сталася стрілянина та вбивство. Патрульна поліція Дніпропетровської області повідомила, що її працівник смертельно поранив чоловіка.